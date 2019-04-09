Наследие Витебской художественной школы - достижения нескольких культур - искусствовед

9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Наследие Витебской народной художественной школы - это достижения нескольких культур: и белорусской, и еврейской, и русской. Такое мнение журналистам высказал искусствовед, доцент кафедры изобразительного искусства Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова Михаил Цыбульский, передает корреспондент БЕЛТА.

"К этому нужно относиться так, как на вторых Шагаловских чтениях сказал о мастере Василь Быков: не надо делить фигуру художника, его хватит на всех. Это касается не только Шагала, но и других великих людей, которые не могут быть замкнуты в рамках какого-то национального контекста, - отметил искусствовед. - После слов Василя Быкова я стал в белорусских энциклопедиях писать, что Марк Шагал - французский, еврейский, белорусский и русский художник, и не вижу в этом никакой проблемы. Если мы будем так относиться к нему в разных странах, то сможем создавать общий символ этого художника для всех наций".

Современное витебское искусство ориентируется и чтит разные традиции. "Мы пытаемся относиться к истории Витебской художественной школы одинаково, с пиететом смотреть на различные достижения и в реалистическом искусстве, и в авангарде, и в области национальных культур, что очень важно", - сказал ученый.

Сегодня в областном центре открылась международная двухдневная конференция "Витебская народная художественная школа и ее наследие (1918-1922)". Основными площадками ее проведения будут Арт-центр Марка Шагала и Музей истории Витебского народного худучилища. Участниками мероприятия станут 15 исследователей из Беларуси, России, Нидерландов, США, Германии, Великобритании. Конференция организована Университетом Саутгемптона при поддержке Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова, Центра франко-российских исследований (Москва), посольств Франции, Великобритании, Германии и США в Беларуси, Витебской еврейской общины.-0-