Настроение зрителям в "Минск-Арене" до финала детского "Евровидения" создадут популярные ди-джеи

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настроение зрителям в "Минск-Арене" перед финальным шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" создадут популярные ди-джеи и ростовые куклы, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Приглашаем зрителей приезжать заблаговременно, чтобы они могли увидеть украшенную "Минск-Арену" и сфотографироваться с ростовыми куклами, которые будут в фойе встречать зрителей и гостей. Будет также продаваться многочисленная сувенирная продукция с логотипом детского "Евровидения-2018" - это значки, брелки, браслеты, рюкзаки, шикарные комплекты шапочка и шарфик, термокружки. Думаю, что каждый сможет что-то для себя выбрать, чтобы оставить память об этом грандиозном событии. Кроме того, за 15-20 минут до начала финального шоу разогревать публику на трибунах и танцполе будут популярные ди-джеи, что позволит погрузиться в праздничную атмосферу", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" стартует в "Минск-Арене" в 18.00. За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - будут бороться представители 20 стран - это рекордное число за всю историю конкурса. Во время финального шоу на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Даниэль Ястремский: меня часто сравнивают с Джастином Бибером, но я хочу быть самим собой Даниэлю 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году и принимает конкурс у себя уже во второй раз. В ноябре 2010 года спорткомплекс "Минск-Арена" стал самой большой сценой в истории детского "Евровидения". Финал и две открытые репетиции шоу посетили около 40 тыс. человек. Участие в конкурсе приняли 14 стран. Победителем стал Владимир Арзуманян из Армении.

ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске восемь лет назад. На счету страны две победы - в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович.

По правилам, в конкурсе участвуют дети в возрасте от 9 до 15 лет, максимальное количество участвующих стран - 18. В текущем году ЕВС изменил правила в связи с большим количеством заявок.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-