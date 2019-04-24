Наталия Гайда отметит двойной юбилей на сцене Белорусского музыкального театра

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт, посвященный юбилею народной артистки Беларуси Наталии Гайды, пройдет в Белорусском государственном академическом музыкальном театре 1 мая, сообщила сегодня на пресс-конференции режиссер-постановщик мероприятия Сусанна Цирюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году примадонна белорусской оперетты отмечает 80-летие. Знаменательная дата совпала с 60-летием ее творческой деятельности. Двойной юбилей можно назвать одним из самых значимых событий года в жизни театра.

"Юбилейный концерт Наталии Гайды будет очень интересным. Он соберет директоров дружественных театров и актеров, с которыми она работала и на гастролях, и в своем театре. Приедут и совсем молодые актеры с новыми номерами. Все они стремятся своим творчеством поздравить Наталию Викторовну, - отметила Сусана Цирюк. - Концерт будет в двух отделениях. В первом мы покажем классику, которая предстанет в новом облике, а во втором прозвучат хиты из мировых мюзиклов. Конечно же, сольные номера исполнит и сама Наталия Гайда. По длительности получится трехчасовой концерт".

Программа будет наполнена великолепной музыкой и яркими номерами артистов музыкальных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Иваново, Барнаула, Караганды, Оренбурга, Харькова, Баку. Выступят народный артист России Владимир Яковлев, лауреаты международных конкурсов Роман Вокуев, Олег Ромашкин, Наталья Савченко, Александр Круковский и Анастасия Лошакова, Олег Прохоров и Екатерина Мощенко, солистка Харьковского академического театра музыкальной комедии Элеонора Джулик, заслуженный артист России Владимир Янковский, лауреат международного конкурса Константин Скрипалев, солист Московского государственного театра оперетты Александр Каминский, солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова и другие.

Кроме того, к юбилею народной артистки Беларуси Наталии Гайда приурочены спектакли с ее участием: мюзикл для детей и взрослых "Буратино.by", который состоится 27 апреля, мюзикл "Софья Гольшанская" 29 апреля и оперетта "Сильва" 30 апреля.

Наталия Гайда родилась 1 мая 1939 года в Свердловске. Будущая звезда белорусской театральной сцены вначале планировала связать свою жизнь с юриспруденцией и окончила Свердловский юридический институт по специальности "правоведение". Однако желание реализовать свои творческие возможности привело ее в Уральскую государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского. После окончания вуза артистка продолжила карьеру на сцене Государственного театра оперы и балета Беларуси. В 1970 году обладательница лирико-колоратурного сопрано становится артисткой-вокалисткой недавно созданного Государственного театра музыкальной комедии Беларуси (ныне Белорусский государственный академический музыкальный театр). Репертуар артистки насчитывает более 40 ведущих партий в классических опереттах, музыкальных комедиях и мюзиклах. Наталья Гайда стала первой исполнительницей главных женских ролей в спектаклях белорусских композиторов Юрия Семеняко, Григория Суруса, Андрея Мдивани, Евгения Глебова, Владимира Кондрусевича. За высокое исполнительское мастерство и значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства народная артистка награждена орденом "Знак Почета", медалью и орденом Франциска Скорины, высшей наградой Белорусского союза театральных деятелей "Крыштальная Паўлінка".-0-