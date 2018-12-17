"Натюрморт" Михаила Кикоина передадут в дар Национальному художественному музею

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картину "Натюрморт" художника Парижской школы, уроженца Беларуси Михаила Кикоина передадут в дар Национальному художественному музею. Торжественная церемония состоится 18 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Живописное произведение будет передано в дар от посольства Беларуси в Швейцарии. Это первое произведение Михаила Кикоина, которое пополнит коллекцию музея.

"Возвращение картины - результат совместной работы посольства Беларуси в Швейцарии и почетного консула Беларуси в городе Лозанне Андрея Нажескина", - отметили в МИД.-0-