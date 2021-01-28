Натюрморты, портреты, реконструкции - выставка Ларисы Журавович открывается в Минске

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная юбилейная выставка "Святло зямлі, святло нябёсаў" известного белорусского графика Ларисы Журавович открывается сегодня в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства). Об этом журналистам сообщила первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

Лариса Журавович представляет серию графических листов "Вяртанне", которая создана за прошлые полтора года. "Название выставки "Святло зямлі, святло нябёсаў" не стоит воспринимать буквально. Меня волновала тема духовности и душевности, и визуально это очень сложно выразить. Это вынудило меня сделать экскурс в историческое прошлое малой родины. Какой была крестьянская жизнь в Белыничском районе 100 лет назад, как выглядели памятники? В результате долгих поисков оказалось, что существовало 16 христианских храмов, из которых в перестроенном виде осталось только два. А что же остальные? Я проштудировала все энциклопедии, и об этом нет ни строчки, от множества не осталось и фотографий. Вместе с мужем мы объездили все деревни, встречались и общались с пожилыми людьми. Итогом стала реконструкция на живописных полотнах 14 храмов. Большинство из них воссозданы с нуля по воспоминаниям людей, которым за 90 лет. К сожалению, два памятника восстановить не удалось", - рассказала автор.

На выставке представлены работы из серии "Весенние дни", портреты из "Земляков", а также серия натюрмортов. Все эти разноплановые произведения объединяет духовная связь между земной и небесной жизнью. "Этот проект о свете, согревающем нас изнутри, свете духовном и душевном. Этот свет часто оказывается для нас даже более важным, чем свет солнца. Он невидим для глаз, но удивительным образом проявляется в зданиях храмов, интерьерах часовен, украшенных полотенцами иконах и цветах, с любовью сделанных руками деревенских жителей, самых простых и сложных предметах окружающего нас мира. Я вижу его в гармонии природы, лицах людей", - поделилась Лариса Журавович.

Творческий и тематический диапазон художницы расширился, выросло и мастерство исполнения: к ее любимой смешанной технике (гуашь, акварель) добавились работы сухой пастелью. Наталья Шарангович отметила, что творчество Ларисы Журавович - явление уникальное. "Художница видит поэзию в насущном, открывает глубокий смысл в бытовых реалиях повседневной жизни. Можно сказать, она рисует то, что ей на самом деле близко и понятно. Каждая работа - натюрморт, пейзаж или портрет - результат синтеза философских рассуждений автора и ее непосредственных натурных впечатлений. Цепочка творческих открытий художницы неисчерпаема. Это и деревенский быт, и предметы обихода, которые кажутся такими чужими и непривычными горожанину, но не перестают быть гармоничными, значимыми, цельными при естественном укладе жизни, который еще сохранился в белорусской глубинке. Именно здесь можно и сегодня найти настоящую первозданность. Нужно только уметь ее замечать", - подчеркнула искусствовед.

Экспозиция "Святло зямлі, святло нябёсаў" Ларисы Журавович является частью выставки работ лауреатов первого триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников Vivat Vita и выставочного проекта "Графіка года", которые проходят в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников по 7 февраля.

Лариса Журавович родилась в 1965 году в поселке Белыничи Могилевской области. В 1989 году окончила отделение графики Белорусского государственного театрально-художественного института. За серию цветных офортов "Осень. Земля и люди" на Всесоюзной выставке дипломных работ была награждена бронзовой медалью Академии художеств СССР. Решение вернуться на малую родину и покинуть Минск, где она нашла первое признание зрителей, было продиктовано внутренней потребностью уйти от суеты большого города. Главной темой произведений художницы на протяжении многих лет является жизнь сельчан и окружающая их природа. Живописец из Белыничей в 2016 году награждена нагрудным знаком "За ўклад у развіццё культуры Беларусі".-0-