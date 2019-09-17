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17 сентября 2019, 21:08

Нацбиблиотека Беларуси пополнится книгами о Султанате Оман

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство наследия и культуры Султаната Оман подарит свои книги Национальной библиотеке Беларуси 19 сентября, сообщили БЕЛТА в библиотеке.

Делегация Султаната Оман во главе с председателем Национального комитета архивов и документации страны Хамедом аль-Давайани 17-21 сентября посещает Минск. Читателям Национальной библиотеки Беларуси гости передадут свыше 500 изданий на арабском и английском языках на тему истории, религии, политики, культурного наследия Омана, туристические фотоальбомы.

Впервые гости из Омана посетили главное книгохранилище Беларуси еще в 2007 году. С тех пор прошел ряд визитов, экскурсий, а также художественная выставка "Оман зовет", во время которой в фонд Национальной библиотеки также поступили книги по истории, культуре и традициям этого государства.-0-

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