Нацбиблиотека Беларуси пополнится книгами о Султанате Оман

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство наследия и культуры Султаната Оман подарит свои книги Национальной библиотеке Беларуси 19 сентября, сообщили БЕЛТА в библиотеке.
Делегация Султаната Оман во главе с председателем Национального комитета архивов и документации страны Хамедом аль-Давайани 17-21 сентября посещает Минск. Читателям Национальной библиотеки Беларуси гости передадут свыше 500 изданий на арабском и английском языках на тему истории, религии, политики, культурного наследия Омана, туристические фотоальбомы.
Впервые гости из Омана посетили главное книгохранилище Беларуси еще в 2007 году. С тех пор прошел ряд визитов, экскурсий, а также художественная выставка "Оман зовет", во время которой в фонд Национальной библиотеки также поступили книги по истории, культуре и традициям этого государства.-0-