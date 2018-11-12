Нацбиблиотека Беларуси приглашает в виртуальную "Одиссею Саломеи Русецкой"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси разработала виртуальный проект "Одиссея Саломеи Русецкой: от Стамбула до Петербурга", с ним можно ознакомиться на сайте учреждения, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"300-летний юбилей известной землячки включен в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2018 год. Саломея Регина Русецкая (в замужестве Пильштынова) - первая в истории Речи Посполитой женщина-врач, неутомимая путешественница и мемуаристка. Она работала при российском и австрийском императорских дворах, а также в гареме турецкого султана. Наш проект основан на ее мемуарах и представляет собой виртуальное путешествие по городам и странам, где она побывала - это Стамбул, Вена, Несвиж, Санкт-Петербург, Киев, Рига и другие. Вместе с ней можно много узнать о жизни и традициях Османской Империи, интригах российского двора во время правления императрицы Анны Иоанновны и почувствовать дыхание того времени", - рассказали в библиотеке.

Отдельная часть виртуального проекта посвящена воплощению образа Саломеи Русецкой в культурном пространстве Беларуси: на театральных подмостках, в белорусской литературе и изобразительном искусстве.

Мемуары Саломеи Русецкой представляют собой дневник, оригинал которого находится в Музее князей Чарторыйских в Кракове. Эта книга - источник по истории и географии, где автор передала свои воспоминания и размышления по поводу событий того времени, интересные образы людей, которые встречались во время ее путешествий по странам Запада и Востока. Много места в книге отведено описанию быта и нравов разных народов, изложены методы лечения различных болезней. Врач во многом опиралась на достижения народной медицины, популяризировала гигиену и здоровый образ жизни.

В Беларуси мемуары вышли в переводе Николая Хаустовича под названием "Авантюры моей жизни".-0-