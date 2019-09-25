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Культура
25 сентября 2019, 22:08

Нацбиблиотека отпразднует 26 сентября Европейский день языков

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси проведет мероприятие, посвященное Европейскому дню языков, 26 сентября в галерее "Ракурс", сообщили БЕЛТА в НББ.

"В Беларуси этот праздник отметят впервые. Гостям мероприятия предложат преодолеть языковой барьер в формате спикдейтинга - так называемых коротких встреч, - рассказали в библиотеке. - Разговоры с носителями языков позволят расширить свой опыт. У наших гостей появится возможность побывать на интенсивных уроках по 14 языкам: австрийскому, английскому, белорусскому, болгарскому, венгерскому, датскому, идишу, итальянскому, литовскому, немецкому, польскому, французскому, шведскому и языку жестов. Каждый преподаватель сможет уделить около 10 минут, за которые любой желающий успеет получить общее представление о языке и пообщаться с его носителем".

Кроме того, будет представлена книжная выставка из фондов Национальной библиотеки. На ней продемонстрируют самоучители основных европейских языков, разговорники, уникальный "Еврословарь" на 28 языках под редакцией Лявона Борщевского.

В мероприятии примут участие посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, посол Австрии Алоизия Вергеттер, первый секретарь посольства ФРГ и директор Института Гете в Минске Якоб Рачек, а также сотрудники посольств Англии, Болгарии, Венгрии, Дании, Италии, Литвы, Польши, Швеции. Все они представляют страны, входящие или собирающиеся войти в состав European Union National Institutes for Culture (EUNIC) - сеть национальных культурных представительств Европы. В нее сегодня входят 36 организаций из 28 стран ЕС. Члены EUNIC работают в области искусства, изучения языков, работы с молодежью, образования, науки, общества, межкультурного диалога и развития. Во многих странах мира, где представлено более одного культурного института стран ЕС, они объединились в локальные кластеры. Теперь такой кластер появился и в Беларуси. Его деятельность направлена на развитие межкультурного сотрудничества, поддержание искусства, образования и молодежного движения.

Посетить Европейский день языков сможет любой желающий - вход свободный.-0-

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