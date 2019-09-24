Нацбиблиотека приглашает полистать факсимиле Брестской Библии 1563 года

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает стать участниками цикла мероприятий "Берасцейская восень", посвященных книжному шедевру эпохи Возрождения, сообщил БЕЛТА заместитель директора НББ Алесь Суша.

"Нацбиблиотека проведет цикл мероприятий самого разного формата и для разной аудитории, чтобы всем продемонстрировать настоящий шедевр национальной культуры, - подчеркнул замдиректора НББ. - 27 сентября в библиотеке пройдет первое мероприятие "Берасцейская Біблія: адкрыты дотык" - лекция об истории Библии и создании ее факсимиле".

Алесь Суша напомнил, что в начале сентября оригинал Брестской Библии был торжественно подарен городу над Бугом из рук Президента Беларуси, а Национальная библиотека подготовила факсимильное издание знаменитого памятника. "Сентябрь - символическое время еще и потому, что именно в этом месяце книга увидела свет в Бресте в 1563 году", - отметил он.

Кроме того, на лекции будет озвучена общая программа мероприятий "Берасцейскай восені". Все ее участники будут иметь уникальную возможность полистать факсимильное издание Брестской Библии и узнать о нем подробнее.

По словам Алеся Суши, Брестская Библия 1563 года считается самой красивой, дорогой, большой и загадочной в истории книжной культуры Беларуси. Современное факсимильное издание Библии можно назвать самым необычным в истории отечественной печати. "Ни по размеру, ни по весу, ни по объему таких книг в Беларуси не выходило", - пояснил он.

Факсимиле весит 15 кг и насчитывает около 1,5 тыс. страниц фолиантного формата, имеет два титульных листа и украшено чрезвычайно красивыми гравюрами. В нем с абсолютной точностью воссозданы все особенности оригинального издания: его размер, характер печати, бумаги, рукописные надписи и пометки на страницах книги. Специально для издания по древним технологиям и полностью вручную был выполнен переплет. Книга воспроизведена с уникального экземпляра, который в свое время хранился в библиотеке Богуслава Радзивилла.-0-