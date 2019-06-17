Нацбиблиотека приглашает познакомиться с "Пейзажем человеческой души" Виктора Карамазова

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная выставка "Пейзаж человеческой души", посвященная 85-летию белорусского писателя, публициста, сценариста, лауреата Государственной премии БССР им. Кастуся Калиновского Виктора Карамазова, открылась в зале белорусской литературы Национальной библиотеки, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Среди творческих личностей послевоенного, так называемого филологического поколения Виктор Карамазов нашел свой особенный путь, плодотворно заполняя еще не освоенные тематическо-проблемные ниши в национальной прозе, - отметили в библиотеке. - Писателя волнует тема внутренней деградации человека, ведущая его к духовному обнищанию, отчуждению от земли и природы. Эстетическое и этическое кредо автора - утверждение духовности и человечности. Он стремится показать обычного человека с повседневными заботами, которые становятся определяющими в его судьбе".

Выставка представит более 60 документов. Первый раздел экспозиции "З Бацькаўшчынай у сэрцы" демонстрирует рассказы, очерки, повести и романы юбиляра, многие из которых изучаются в школах и университетах как образцовые произведения белорусской литературы. Среди представленных экспонатов - "Падранак", "Па талым снезе", "Дзень Барыса і Глеба", "Дзяльба кабанчыка", "Глядзіце ў вочы лемуру", "Проста ўспомніў я цябе...", "Пушча", "Бежанцы".

"Виктор Карамазов не единственный белорусский прозаик, испробовавший свое перо в жанре беллетризованной биографии мастеров изобразительного искусства. Но он о каждом из художников пишет по-своему, имея в виду и творческую манеру, и сознательный уклон, и ментальность, и факты биографии, и конкретику своих соотношений с персоналиями произведений, - сказали в библиотеке. - С художественными биографиями "Крыж на зямлі і поўня ў небе" (о Витольде Бялыницком-Бируле), "Краса і воля" (о Станиславе Жуковском), "Мастак і парабкі" (о Николае Неврове) и другими можно познакомиться во время выставки".

Второй раздел литературной выставки "Палітра слова" посвящен жизненному и творческому пути юбиляра и содержит статьи из журналов и сборников по теме, а также книгу Дины Дудинской "Сусвет і свет душы: творчая індывідуальнасць Віктара Карамазава, літаратурны працэс".

Как подчеркнули в Нацбиблиотеке, произведения Виктора Карамазова - это надежда на спасение от суеты, немыслимой скорости жизни, возможность передохнуть, вернуться к истокам, остановиться и увидеть, услышать и почувствовать то, что нужно для равновесия, что спасет в трудные жизненные моменты.

Выставка "Пейзаж человеческой души" будет работать по 18 июля.

Виктор Карамазов родился в 1934 году в Могилевской области. Работал в районной и областной прессе, в газетах "Звязда", "Літаратура і мастацтва", на Белорусском телевидении, журнале "Полымя". Автор романов "Беженцы", "Пуща", повестей, очерков, сценариев художественных и документальных фильмов. -0-