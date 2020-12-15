Национальная библиотека Беларуси покажет работы 12 литовских иллюстраторов

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Сусветная разнастайнасць у літоўскіх кніжных ілюстрацыях" откроется 17 декабря в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель выставки - познакомить широкую публику с иллюстрациями литовских художников детских книг. Экспозиция подготовлена при участии посольства Литвы в Беларуси. Свои яркие и поистине сказочные произведения представят 12 известных мастеров. Работы художников отмечены множеством наград на конкурсах самых красивых книг в Литве и за рубежом и оценены читателями всех возрастов.

"Зрителям предлагаются самые разные иллюстрации - от карандашных рисунков в стиле комиксов до коллажей, которые созданы с помощью компьютера и других средств художественного выражения. Атмосферные и нестандартные работы (рыба с крыльями, свинья на коньках или даже летающая собака) известных литовских художников будут представлены до конца января", - подчеркнули в библиотеке.-0-