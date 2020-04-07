Национальная библиотека Беларуси предлагает читателям виртуальные сервисы

7 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси предлагает читателям воспользоваться своими виртуальными сервисами, чтобы получить всю необходимую информацию не выходя из дома, сообщили БЕЛТА в НББ.

"Виртуальные сервисы давно и надежно служат пользователям Национальной библиотеки - это экономия времени и сил, качественная и авторитетная информация, - рассказали в НББ. - Виртуальные справочные службы "Спроси библиотекаря", "КОРУНБ: международная виртуальная справочная служба", "Виртуальный центр правовой информации" позволяют получить бесплатную квалифицированную помощь библиотекарей. А через "Виртуальный центр по деятельности международных организаций" открыт свободный доступ к интернет-ресурсам таких организаций и их документам".

Доступны онлайн и электронные информационные ресурсы. Базы данных различной тематики открывают доступ к подборкам электронных библиотек, архивов, онлайн-энциклопедий и поисковых систем со всего мира. Ресурсы Национальной библиотеки, организаций-партнеров и лицензионные ресурсы мировых производителей доступны не только из библиотеки. Независимо от местонахождения и времени суток у любого пользователя есть возможность найти нужные ему книги, периодические издания, ноты и другие документы.

Удаленно доступны и платные услуги. Служба "Электронная доставка документов" предоставляет возможность заказа цифровых копий фрагментов документов из фондов НББ. С помощью сервиса "Составление списка литературы по теме" можно заказать профессиональный поиск литературы в соответствии с заданными параметрами. А сервис "Редактирование библиографического списка к научной работе" позволяет удаленно оформить заказ и получить отредактированный список на электронную почту. Готовый текст диссертаций, курсовых и дипломных работ, рефератов, статей можно удаленно проверить на оригинальность с помощью сервиса "Проверка текстовых документов на наличие заимствований". Также возможно получить помощь специалистов в индексировании документов и определении публикационной активности автора или организации.

НББ также предлагает пройтись по читальным залам или заглянуть в книгохранилище не выходя из дома: виртуальные экскурсии познакомят с архитектурными особенностями и деятельностью библиотеки. Материалы к экскурсиям из цикла "Славутыя імёны Бацькаўшчыны" расскажут о жизни и творчестве Янки Купалы, Якуба Коласа, Янки Мавра, Владимира Короткевича: презентации и викторины по произведениям авторов доступны для скачивания на портале библиотеки. С виртуальными проектами и выставками пользователи могут знакомиться в любое время.-0-