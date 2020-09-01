Национальная библиотека Беларуси представила выставку к 80-летию Николая Бусько

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Я на плыце сваіх гадоў...", посвященная 80-летию белорусского писателя, поэта, публициста, художника Николая Бусько, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

В экспозиции представлены книги поэзии Николая Бусько "У Немна на плячах", "Сузор'е шаляў", сборник рассказов, повестей, очерков "Сляды ад верасня". Посетители смогут познакомиться с книгами для детей "Ад галінкі да сучка - тэлефон у павучка", "Бабрыная навука", "У бары жывуць сябры", "Лясныя дзівосы". Кроме того, можно увидеть тематические сборники и периодические издания с произведениями писателя, литературу с биографической информацией о юбиляре, а также оформленную Николаем Бусько книгу "Паэзія баразны" белорусского поэта Алеся Милютя.

"Николай Бусько - приверженец традиционно-классической манеры письма. Его поэзии свойственна искренность, образность, в стихах отражены картины природы, реалии малой родины; герои прозаических произведений - простые люди, наделенные чувством долга и справедливости", - отметили в НББ.

Выставка будет работать по 11 ноября.-0-