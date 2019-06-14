Национальная библиотека Беларуси презентовала в Швейцарии факсимиле книг XVI-XVII веков

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский 12-13 июня презентовал в Швейцарии факсимиле изданий XVI-XVII веков, сообщили БЕЛТА в библиотеке.

Во время рабочего визита прошли церемонии передачи в дар Цюрихской библиотеке славистики, а также музею Гутенберга (г.Фрибур) факсимильных изданий "Книжное наследие Франциска Скорины" (1517-1519) и "Букварь" (1618).

"Представители дипломатического корпуса, высокопоставленные гости, сотрудники учреждений смогли не только познакомиться с привезенными книгами, но и больше узнать о деятельности Национальной библиотеки Беларуси и истории развития отечественного книгопечатания, - рассказали в Нацбиблиотеке. - Рабочие встречи с иностранными коллегами позволили обсудить перспективы белорусско-швейцарского сотрудничества в сфере культуры".

Научные и культурные мероприятия, посвященные 500-летию белорусского книгопечатания, на протяжении 2017-2019 годов состоялись в ряде стран мира.-0-