Национальная библиотека Беларуси приглашает на выставку живописи Григория Иванова

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "Калядныя званы", которая представит работы белорусского художника Григория Иванова, откроется 3 декабря в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе связей с общественностью.

"Колоритные образы подарят посетителям праздничное настроение и положительные эмоции", - рассказали в библиотеке.

Григорий Иванов - известный белорусский художник, член Белорусского союза художников, основатель и родоначальник авторского направления в белорусском искусстве под названием "светизм", основной идеей которого является восприятие, что все есть сила и свет. Предметы, люди - все это свет. И сама картина - это светящийся объект. И то, что изображено на ней, светит само по себе, изнутри.

"Мои светические картины - это как медитация, молитва. Можно ее сформулировать словами, а можно просто смотреть на свет", - отмечает автор. В работах художника почти физически ощущается световая пульсация.

Выставка будет работать до 1 февраля.-0-