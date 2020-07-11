Национальная библиотека подготовила юбилейную выставку к 80-летию композитора Давида Тухманова

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная выставка "В песне я нашел себя", посвященная 80-летию композитора Давида Тухманова, которое он отметит 20 июля, проходит по 3 ноября в зале нотных и аудиовизуальных документов Национальной библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

"Творчество народного артиста России Давида Тухманова хорошо знакомо жителям постсоветского пространства. "Как прекрасен этот мир", "Эти глаза напротив", "День Победы", "Мой адрес - Советский Союз", "Последняя электричка" стали хитами советской эстрады. Песни композитора пополнили репертуар таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Валерий Леонтьев, Валерий Ободзинский, ансамблей "Веселые ребята" и "Самоцветы". Для творчества Давида Тухманова характерны не только классические эстрадные песни, но и новаторские композиции. В своих произведениях он использует как богатый арсенал средств эстрадной музыки разных стилей, в том числе рока, так и приемы симфонической, камерной, инструментальной музыки", - рассказали в НББ.

Помимо песен Давид Тухманов работает над детскими музыкальными проектами, пишет музыку к драматическим спектаклям, радиопостановкам и кинофильмам. В последние годы композитор пробует себя в новых жанрах. Им созданы циклы баллад и романсов на стихи Иннокентия Анненского, Георга Тракля, Александра Пушкина, поэма для скрипки и оркестра "Святая ночь", опера "Царица", оратория "Легенда о Ермаке".

На выставке представлены многочисленные нотные сборники с песнями Давида Тухманова, песенные циклы для детей "Бяки-Буки", "Знакомые насекомые", "Золотая горка" и другие. Аудиодокументы знакомят с альбомами композитора "По волне моей памяти", "НЛО", "Как прекрасен мир", "Ступени", "Военные песни", дают возможность прослушать песни композитора в исполнении известных эстрадных певцов. Дополняют экспозицию статьи о Давиде Тухманове из книг и периодических изданий.-0-