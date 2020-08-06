Национальная библиотека подготовила книжную выставку о развитии современной Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси подготовила тематическую книжную выставку "Беларусь сегодня", сообщили БЕЛТА в НББ.

"В Национальной библиотеке собрано много объективной информации о Беларуси. На выставке есть издания, которые рассказывают о становлении государственности, современном развитии страны, достижениях в социально-экономической, научной и культурной сферах, внешней политике и внешнеэкономических связях, традициях белорусского народа и уникальных природных ресурсах", - отметили организаторы.

Экспозиция состоит из двух разделов. Первый, "Страна Беларусь", содержит публикации об истории родного края, социально-политическую и социальную литературу о современном состоянии республики и путях ее дальнейшего развития. Во втором разделе, "Современный портрет культуры и искусства Беларуси", подготовлена литература о культурно-историческом наследии, памятниках культовой архитектуры, энциклопедические справочники, фотоальбомы, буклеты.

Посетители также смогут увидеть статьи периодических изданий о достижениях страны в различных областях, продукцию белорусских издательств, вышедшую в свет за последние три года.

Выставка "Беларусь сегодня" будет открыта по 8 августа.-0-