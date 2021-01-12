Национальная библиотека подготовила выставку о жизни и творчестве Владимира Мулявина

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку "Памяти песняра Беларуси" к 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина организовала Национальная библиотека, сообщили БЕЛТА в отделе обслуживания специализированными фондами НББ.

Представленные в экспозиции ноты, компакт-диски, грампластинки, книги и статьи познакомят посетителей с жизненным и творческим путем известного песняра. "Рожденный далеко за пределами нашей страны, Мулявин смог завоевать любовь белорусов и стать поистине народным артистом. Его имя связано с открытием новых направлений белорусского эстрадного искусства. Важной особенностью творчества композитора стало объединение вокала, инструментальной музыки и поэзии. Созданные им вокальные произведения на стихи поэтов Янки Купалы, Максима Танка, Петруся Бровки нашли отклик в сердцах многих людей", - отметили организаторы.

Благодаря музыканту вторую жизнь обрели и народные песни: "Касіў Ясь канюшыну", "Па ваду ішла", "Рэчанька", "Купалінка" в обработке артиста получили широкую известность и за пределами Беларуси.

"Дарование, помноженное на невероятную трудоспособность и умение правильно организовать работу, позволили Владимиру Мулявину достичь больших высот в своей деятельности. Вместе со своим коллективом он внес большой вклад в то, чтобы белорусское музыкальное наследие заняло достойное место в истории мировой музыкальной культуры", - подчеркнули в библиотеке.

Посетить выставку можно до 31 января.-0-