Национальная библиотека познакомит с творчеством Владимира Оловникова

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мероприятий, посвященных Всемирному дню книги и авторского права, Международному дню интеллектуальной собственности, пройдет 17 апреля в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в библиотеке.
В частности, запланирован образовательный семинар "Интеллектуальная собственность в Республике Беларусь. Компьютерные программы и базы данных", на котором выступят специалисты Национального центра интеллектуальной собственности, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национальной библиотеки, адвокаты, патентоведы.
Во второй половине дня в галерее "Лабиринт" пройдет культурно-просветительская акция "Майстры беларускай культуры. Уладзімір Алоўнікаў". Во время мероприятия состоится передача прав на использование цифровых копий рукописей нот автора в информационных ресурсах Национальной библиотеки.
Владимир Оловников - известный белорусский композитор, народный артист БССР, автор многих музыкальных произведений, создатель песен "Радзіма мая дарагая", "Лесная песня", "Песня о Минске". Его богатое творческое наследие известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Участники акции получат возможность поближе познакомиться с жизнью и творчеством Владимира Оловникова, услышать отрывки музыкальных произведений в исполнении его сына композитора, народного артиста Беларуси Игоря Оловникова, а также учащихся Детской музыкальной школы искусств №11 имени В.В.Оловникова Минска.
На мероприятии будет организована книжная выставка-просмотр документов из фондов Национальной библиотеки, авторских рукописей нот из фондов Белорусской государственной академии музыки. -0-
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