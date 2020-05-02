Национальная библиотека приглашает посетить выставочный проект "ЭкоChallenge"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает посетить выставочный проект "ЭкоChallenge", где демонстрируются плакаты и книги на экологическую тематику из фондов главного книгохранилища страны. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

"Экология неразрывно связана с человеком на протяжении всей истории его существования. Но в последние десятилетия эта тема стала наиболее актуальна. Если при зарождении экологического движения ответственность за будущее планеты возлагалась в основном на государства, то в последнее время все громче звучит уверенность в том, что сохранить Землю возможно только при участии каждого человека. Две составляющие выставочного проекта "ЭкоChallenge" - книжная и художественная - призваны наглядно продемонстрировать наблюдаемую динамику", - рассказали в библиотеке.

Художественная часть состоит из лучших образцов экологического плаката. Хронологически она охватывает 1970-2000-е годы. Плакаты 1970-х посвящены проблемам, возникающим в результате стремительной индустриализации: загрязнение водоемов, вырубка лесов, бурное развитие промышленности. Отчетливо звучит лозунг "Берегите природу!". Экологический плакат последнего десятилетия обращается уже непосредственно к каждому человеку с призывом нести персональную ответственность за происходящее.

Книжная часть выставки подразделяется на несколько смыслообразующих блоков. Во-первых, вопросы экологии поднимаются в работах западноевропейских и американских исследователей и отражают отношение мирового научного сообщества к глобальным экологическим катастрофам и реакции на них постиндустриального общества. Во-вторых, ставятся вопросы об изменениях в экологии, звучат призывы остановить необратимые процессы, которые приведут планету к неминуемой гибели.

В одном из разделов представлены документы, обучающие читателя экологическому образу жизни, а также материалы для детей. Эти книги наглядно демонстрируют цикл существования вещей в современном мире: от производства до переработки мусора. Они призваны помочь новому поколению сформировать более ответственное отношение к окружающей среде.

Выставочный проект нацелен на рядовых посетителей, школьников, студентов, но он будет интересен также экологическим активистам и специалистам. Выставка будет работать в галерее "Атриум" по 20 августа. Она приурочена к 50-летию международной акции "День Земли" - крупнейшего гражданского события в мире, с которым связано зарождение современного экологического движения.-0-