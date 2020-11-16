16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальной библиотеке Молдовы передана коллекция белорусских изданий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Кишиневе.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин в торжественной обстановке передал Национальной библиотеке Республики Молдова коллекцию белорусских изданий (83 книги), подготовленную Национальной библиотекой Беларуси, а также 44 книги от Союза писателей Республики Беларусь", - отметили в дипломатической миссии.

Анатолий Калинин высоко оценил сложившийся между Беларусью и Молдовой уровень двустороннего сотрудничества, основу которого составляют взаимное уважение, поддержка и дружба. Во время церемонии посол подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Он выразил уверенность, что это событие будет способствовать укреплению международных связей и повышению уровня культурного взаимодействия между народами двух стран.

Начиная с 2010 года Национальная библиотека Беларуси совместно с Министерством культуры успешно реализует международный проект "Беларусь сегодня": коллекции белорусских книг переданы 23 крупнейшим библиотекам мира. В собрание входят лучшие литературно-художественные, научные, научно-популярные издания, энциклопедии, справочники и фотоальбомы.-0-