Национальную литературную премию вручили в Слониме

1 сентября, Слоним /Корр. БЕЛТА/. В Слониме сегодня состоялось чествование победителей республиканского конкурса "Национальная литературная премия" за произведения, написанные в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Уроженец Слонимского района Владимир Яговдик - премия за книги "Крылатыя суседзі", "Зачараваная Свіслач" и "Кветкі Дзівасілу"

Чествование победителей республиканского конкурса "Национальная литературная премия" за произведения, написанные в 2018 году

Министр информации Александр Карлюкевич и победитель в номинации "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии" Микола Малявко

Во время награждения

Вручение премии стало одним из основных событий Дня белорусской письменности, который 31 августа и 1 сентября принимает Слоним. Во время церемонии отмечалось, что Национальная литературная премия из года в год становится все популярней. В этот раз на суд жюри свои произведения представили свыше 70 авторов.

Центр Слонима в День белорусской письменности превратился в праздничную площадку Празднование XXVI Дня белорусской письменности проходит 31 августа - 1 сентября. Начало сегодняшней праздничной программе положила церемония открытия памятника Льву Сапеге, потом состоялось театрализованное шествие участников праздника по центральным улицам Слонима.

Награды лауреатам вручали министр информации Александр Карлюкевич и председатель жюри конкурса профессор Иван Саверченко.

"Национальная литературная премия - это воплощение социальной политики государства, проявление заботы о культуре и искусстве, писательской работе, духовно-культурной сфере", - отметил Иван Саверченко.

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец вручает премию победителю в номинации "Лучшее произведение прозы" автору книги "Гений" Олегу Ждану

Министр информации Александр Карлюкевич вручает премию победителю в номинации литературной критики автору книги "Литературоведческая теория поэтической эмоции" Светлане Колядко

Владимир Яговдик во время награждения

В номинации "Лучший дебют" с книгой "Сэрца Сакры" победила Станислава Умец

В номинации "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии" победителем стал Микола Малявко за сборник стихов "Сланечнiк". Победителем в номинации "Лучшее произведение прозы" стал автор книги "Гений" Олег Ждан. Лучшим публицистическим произведением названа книга "VALE!" Виктора Хурсика. Книга Светланы Колядко "Литературоведческая теория поэтической эмоции" названа лучшей в номинации литературной критики. В номинации "Лучший дебют" с книгой "Сэрца Сакры" победила Станислава Умец, а уроженец Слонимского района Владимир Яговдик - в номинации "Лучшее произведение для детей и юношества" ("Крылатыя суседзі", "Зачараваная Свіслач" и "Кветкі дзівасілу").

"Всегда стараюсь описывать в своих книгах родные места. Приятно получать награду на Слонимской земле, кажется, со сцены вижу родную деревню", - отметил Владимир Яговдик. Он подчеркнул, что не делит литературу на детскую или взрослую. Хорошая книга интересна читателю любого возраста.

"День Белорусской письменности - своеобразный экзамен и отчет писателей перед жителями страны. Каждый год из-под пера творческих людей выходят замечательные произведения. Приятно, что писателей ценят, поддерживают на самом высоком уровне", - сказал председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.-0-

Фото Леонида Щеглова