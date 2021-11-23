Национальные киностудии стран СНГ расширяют сотрудничество

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудии государств - участников Содружества Независимых Государств намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество. Об этом говорилось на заседании руководителей национальных киностудий, которое прошло 22 ноября в штаб-квартире СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании, организованном в рамках Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", участвовали кинематографисты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии. На встрече, в частности, прозвучали инициативы о работе над совместными кинопроектами, организации съемок на территориях других государств СНГ, создании единой актерской базы данных.

Директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов подчеркнул, что сохранение общего гуманитарного, культурного пространства остается одним из главных приоритетов сотрудничества стран Содружества. И кино является одним из наиболее эффективных средств для достижения данной цели.

Он напомнил, что в СНГ действует ряд международных договоров и решений в области кинематографии. Это соответствующее соглашение о сотрудничестве, соглашение о совместном фильмопроизводстве. Есть базовая организация по сотрудничеству в области профессионального образования по направлению "кино", статус которой получил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова. При Совете по культурному сотрудничеству создана постоянно действующая рабочая группа по кинематографии.

"Основные мероприятия сотрудничества государств СНГ в области культуры - документ, который утверждается Советом глав правительств СНГ на каждые очередные пять лет, неизменно включают в себя перечень знаковых для Содружества международных кинофестивалей. Среди них "Золотой абрикос" в Армении, в Беларуси - международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка" в Могилеве и минский "Лiстапад", кинофестиваль стран СНГ и Балтии в России. С 2013 года в Кыргызстане ежегодно проводится Форум молодого кино стран СНГ "Умут", который с 2016 года получает в том числе поддержку из Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества", - отметил Алексей Сазонов.

По его словам, на Минском международном кинофестивале "Лiстапад" Исполнительный комитет СНГ ежегодно вручает специальный приз "Кино без границ" за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами. В разные годы этим призом были отмечены творческие коллективы создателей фильмов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Алексей Сазонов также подчеркнул, что подобные встречи Исполком СНГ рассматривает как возможность прямого диалога по значимым вопросам гуманитарного взаимодействия.

В ходе заседания состоялись презентации достижений национальных киностудий государств Содружества. Участники обсудили вопросы, касающиеся изменений в законодательной системе стран и их влияния на кинопроизводство, государственной поддержки киностудий, а также основные проблемы кинопродукции: выбор проектов, особенности финансирования, дистрибьюция на международный рынок.-0-

Фото Исполкома СНГ