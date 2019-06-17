Национальные костюмы жителей Полесья представят на выставке в Гомеле

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Национальные костюмы прудковского строя конца XIX - начала XX веков представят на выставке "Глубина души народной" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре народного творчества.
В экспозиции ежедневные и праздничные комплекты женской и мужской одежды, дающие представление об укладе жизни населения Полесья. "Народный костюм - один из индикаторов, отражающий культурное своеобразие края. В нем воплощены эстетика вкусов, а порой и религиозные взгляды людей. Также предметы одежды - яркое свидетельство разнообразия видов декоративно-прикладного искусства, свойственного времени и местности: ткачество, вышивка, шитье, вязание и многое другое", - уточнили в областном центре народного творчества.
Отличительной особенностью прудковского строя стали белые фартуки и сорочки, расшитые разноцветной гладью. При этом яркими растительными орнаментами украшали костюмы не только женщин, но и мужчин.
На выставке раскроют также семантику орнаментов и узоров, которые не просто создавали красивые образы, но и содержали глубинный смысл, нередко играя роль оберега.
Экспонаты прибыли в областной центр из Прудковского сельского дома культуры. Открытие состоится 18 июня в 16.00 в выставочном зале Гомельского областного центра народного творчества.
Заглянуть в "Глубину души народной" можно будет до 17 июля.-0-
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