Национальные культурные бренды представлены на "Купалье" в Александрии

7 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На выставке-ярмарке "Александрыйскі кірмаш" развернулась масштабная площадка "Национальные культурные бренды Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Площадка пользуется огромной популярностью у гостей Александрии, поскольку презентация праздников и фестивалей организована в формате интерактивных площадок. Здесь оживленно, креативно и весело. Каждый старается представить самые яркие моменты и изюминки своих творческих проектов.

Хозяева праздника, Могилевская область, презентуют сразу три популярных проекта: фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел "Дрибинские торжки", праздник средневековой культуры "Рыцарский фэст" (Мстиславль) и фестиваль-праздник любительских театров "Тэатральныя вечарыны". К примеру, "Рыцарский фэст" уже широко известен не только в Беларуси, но и за ее пределами. На нем собираются люди, которые любят средневековую музыку, одежду и саму атмосферу средних веков. Это же постарались представить в Александрии и мстиславчане. Здесь можно увидеть рыцарские бои, отведать блюда средневековой кухни, научиться старинным танцам, сделать селфи на память.

На площадке организовано много различных веселых активностей. Так, можно погадать, поцеловаться с александрийской вороной счастья, принять участие в мастер-классе по ладке лица. Здесь можно встретить колоритных исторических и киношных персонажей. Особой популярностью пользовался Попандопуло. Оказалось, что это работник сферы культуры из Лиозно (Витебская область) Федор Беляцкий, который сам воссоздал этот образ и подобрал необходимый антураж. Желающих с ним сделать памятное фото выстраивались целые очереди.

Ну а для любителей домашней кухни и кулинарии по душе пришлась презентация международного фестиваля фольклора "Мотальскія прысмакі" (г. Иваново). Здесь не только можно было полюбоваться различными кулинарными вкусностями, но и продегустировать, узнать эксклюзивные народные рецепты.

На площадке республиканского фестиваля "Аўцюкі" не обошлось без выступления юмористов. С импровизированной сцены звучали юморные песни, остроумные шутки, анекдоты, частушки, юморески.

Национальные культурные бренды очень органично вписались в красочную палитру "Купалья". Они добавили в него ярких красок и помогли поддержать царящую здесь уже второй день атмосферу настоящего народного праздника.-0-