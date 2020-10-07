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07 октября 2020, 16:59

Национальный архив представил ранее не опубликованные документы о партизанском движении

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронное документальное издание "Сводки и спецсообщения руководящих органов партизанского движения в Беларуси: 1942 год" из серии "Партизанский архив" презентовали сегодня в Национальном архиве, передает корреспондент БЕЛТА.

Большинство собранных документов публикуется впервые. Издание подготовлено во время совместного проекта с Национальной библиотекой и приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Материалы отражают основные направления (боевую, диверсионную и разведывательную) партизанской борьбы на территории оккупированной Беларуси в 1942 году.

"Над проектом трудился практически весь отдел публикаций Национального архива. Специалисты начали работать в декабре 2019 года. В сборнике публикуется свыше 60 документов, большинство из них впервые. В электронное издание вошли цифровые копии оперативных сводок Северо-Западной группы при ЦК КП(б)Б и СНК БССР, информационных сводок ЦК КП(б)Б, оперативных и разведывательных сводок Белорусского штаба партизанского движения. Кроме того, читатель сможет узнать о спецсообщениях и разведданных оперативно-чекистской группы наркомата внутренних дел БССР за июнь - декабрь 1942 года", - рассказал заведующий отделом публикаций архива кандидат исторических наук Святослав Кулинок.

По его словам, каждый из документов по-своему уникален, потому что формировался в сложных условиях военного времени. "В них отражаются вопросы боевой, диверсионной и разведывательной деятельности партизан в Беларуси. Раскрывается тема создания партизанских отрядов, их рейдирования из одного района в другой, нападение на гарнизоны и противодействие карательным операциям. В сообщениях можно также прочесть данные о политике немцев на оккупированных территориях, отношении к местному населению, налогах. Много сведений по региональной истории и отдельным населенным пунктам", - пояснил он.

Директор Национального архива Андрея Демянюка
Директор Национального архива Андрея Демянюка

"До сентября 1942 года само партизанское движение не было строго централизовано. Его направляли три организационных центра: по линии Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси, Центральный штаб партизанского движения через региональные представительства, а также Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности СССР. В этом сборнике и представлены их документы. Можно проследить, как каждый из них влиял на развитие партизанского движения, какие оттуда поступали информационные сообщения. Сведения обладают высокой степенью достоверности и очень информативны, ведь в отчеты попадали самые ценные и важные факты", - отметил Святослав Кулинок.

Представленные документы имеют большое значение с точки зрения ввода их в научный оборот. В сборнике есть сведения, рассказывающие о деятельности испанцев на территории Беларуси, их участии в партизанском движении. "После Гражданской войны в Испании те, кто воевал на стороне Второй Испанской республики, уехали в СССР. После начала Великой Отечественной войны они добровольцами записались в ряды Красной Армии. При Северо-Западной группе Совета народных комиссаров был создан специальный учебный диверсионный центр, где обучали подрывников, пропагандистов и печатников. Большинство испанцев имели боевой и партизанский опыт, поэтому они выступали как инструкторы. Затем их забросили на территорию Витебской области, где они провели значительную работу по подрыву немецких эшелонов, минированию дорог, организовали подпольную печать. Некоторые испанцы оставили после себя около 150 специалистов. Это одна из малоизвестных страниц в истории", - сообщил заведующий отделом.

Заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси - директор по научной работе и издательской деятельности Александр Cуша
Заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси - директор по научной работе и издательской деятельности Александр Cуша

Издание предназначено историкам, научным и музейным работникам, исследователям, преподавателям высших и средних учебных заведений, но также будет интересно всем, кто интересуется историческим наследием Беларуси. "Сама форма подачи сборника для архивистов достаточно новая. Идя в ногу со временем, мы перешли на формат электронного издания. В условиях цифровизации это удобно. Кроме того, электронная версия позволит почти идентично подать документы со всеми пометками и резолюциями", - добавил Святослав Кулинок.-0-

Фото Андрея Покумейко

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