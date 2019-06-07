Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открывается в Молодечно

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019" открывается сегодня на главных концертных площадках города, сообщает БЕЛТА.

В первый день запланированы выступления молодых исполнителей белорусской эстрадной песни - в концертном зале Дома культуры состоятся ІІ и III туры республиканского этапа конкурса.

На поэтической площадке "Мой родны кут, як ты мне мілы" выступят представители Минского областного отделения Союза писателей: Мария Шебанец, Константин Цыбульский, Леля Богданович, Мария Кобец и другие поэты из столичного региона. "В своих стихах они будут прославлять Беларусь, свою малую родину. Найдет отражение и тема 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков", - отметила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

В зале торжеств Дворца культуры будут организованы съемки авторской программы писателя Наума Гальперовича "Суразмоўцы". Его собеседником станет поэт-песенник Владимир Мозго. "Он был участником первого фестиваля в 1993 году, тогда на сцене прозвучали пять его песен. За исполнение одной из них певица Анжелика Ютт была удостоена первой премии. С тех пор Владимир Мозго - постоянный участник фестиваля. В этом году он вновь приедет со своим музыкальным подарком: Олег Елисеенков исполнит песню на слова поэта "Жаўруковая песня", - рассказала Елена Стельмах.

Соберутся литераторы и в музыкально-поэтической гостиной "Пад небам бацькаўшчыны роднай". Свои произведения представят Николай Метлицкий, Михась Башлаков, Алесь Писарик, Ирина Карнаухова и другие.

Вечером состоится торжественное открытие форума на сцене Летнего амфитеатра. Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили премьерный концерт "Песні вайны". Пройдет также церемония награждения лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

В программу первого дня фестиваля включены также спектакль "Не пакідай мяне" Минского областного драматического театра и открытие выставки Национального исторического музея, посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Насыщенная фестивальная программа продолжится в субботу, 8 июня, гала-концертом "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов VІІІ Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2019" на сцене Дворца культуры.

Минский областной краеведческий музей организует выставку художественных изделий из стекла "Гармонія шкла" Татьяны и Петра Артемовых. Кроме того, в малом зале Дворца культуры будет работать проект "Асоба эпохі", героиней которого станет заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич. А в концертном зале ДК Белорусский государственный академический музыкальный театр представит спектакль "Янка Купала: жыццё ў свеце маланак", в котором рассказывается об истории любви писателя и Павлины Мядёлки.

Ярким завершением музыкального форума в Летнем амфитеатре станет юбилейная концертная программа "Зорны карагод" Государственного академического ансамбля танца Беларуси с участием артистов белорусской эстрады.

Организаторы фестиваля - Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-