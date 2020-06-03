Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно перенесен

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2020" перенесен на июнь 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

"Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, на заседании постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению ХХ Национального фестиваля белорусской песни и поэзии решено перенести сроки проведения фестиваля на июнь 2021 года", - рассказали в ведомстве.

Фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в Молодечно с 1993 года. В 2001 году по решению Президента фестиваль приобрел статус национального.-0-