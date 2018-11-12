Национальный художественный музей Беларуси приглашает на "Час тишины"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном художественном музее Беларуси 15 ноября откроется выставка "Час тишины", сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по научной и просветительской работе музея Алексей Хоряк.

На выставке будут представлены полотна одного из лучших пейзажистов первой половины ХХ века Витольда Бялыницкого-Бирули, а также произведения художников, с которыми он был связан не только дружбой, но и работой в Удомельском крае: Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Абрама Архипова, Николая Богданова-Бельского, Алексея Степанова, Александра Моравова, Федора Модорова и других.

"На экспозиции будет демонстрироваться более 40 работ не только из собрания Национального художественного музея, но и Государственной Третьяковской галереи, в частности, работа Исаака Левитана "Над вечным покоем". Художник написал ее в 1893 году на озере Удомля (Тверская губерния). Несколько позже для ряда молодых живописцев Удомельский край также стал частью творческой биографии. А для одного - Витольда Бялыницкого-Бирули - целой жизнью. Будучи студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества, уроженец Могилевской губернии много работал над формированием собственного почерка, прислушиваясь к советам Левитана. В 1892 году его небольшое полотно "Из окрестностей Пятигорска" приобрел Павел Третьяков, что стало для молодого пейзажиста фактом признания таланта", - подчеркнули в музее.

В начале ХХ века Витольд Бялыницкий-Бируля уже был художником с именем, его приняли в Товарищество передвижных художественных выставок и Союз русских художников.

"Приезд на озеро Удомля стал для Бялыницкого-Бирули поворотным. Здесь в 1912 году он построил дачу "Чайка", куда приезжал до конца своей жизни. Сюда же для работы, общения, охоты наведывались и другие художники", - рассказал Алексей Хоряк.

"Визитной карточкой" Станислава Жуковского стал усадебный интерьер, в его произведениях повседневность превратилась в эстетическую категорию. Алексей Степанов прошел путь творческой эволюции, достигнув в композиции, колорите, манере письма большой свободы и экспрессии. Его сильными сторонами были анималистика и тонкое понимание природы. А вот творческое наследие Абрама Архипова трудно представить без ярких, жизнеутверждающих типажей крестьянок, сочетающих в себе документальность и поэтичность. Николай Богданов-Бельский в своих работах показывал образы крестьянских детей-подростков, находящихся на рубеже двух больших жизненных этапов. Свое, "мажорное", прочтение "крестьянской темы" можно увидеть у Александра Моравова. Один из крупных представителей русского импрессионизма - Игорь Грабарь - выделяется педантичностью, соединяя фактурные мазки в неделимое целое выразительного художественного образа.

Выставка "Час тишины" будет работать до 15 декабря.-0-