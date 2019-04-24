Национальный художественный музей готовит выставку о спорте

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси в преддверии Ночи музеев (проводится 18 мая) откроет большой выставочный проект, посвященный теме спорта, сообщила корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь музея Светлана Анейко.

"Выставка о спорте особенно актуальна в преддверии ІІ Европейских игр. Пока у нее рабочее название "Игры". Экспозиция разместится на всей выставочной площади первого этажа главного корпуса. В пяти залах мы представим большое количество произведений живописи, графики, скульптуры как из коллекции нашего музея, так и других музейных учреждений города и собраний частных коллекционеров. Данный проект будет работать по 3 июля", - отметила ученый секретарь.

В Ночь музеев НХМ предложит изучить сферу чувств. "Мы предлагаем выйти за пределы основных пяти чувств, а для понимания особенностей шестого измерения рассмотреть роль чувственной стороны в искусстве, - сказала Светлана Анейко. - Планируется, что 18 мая музей будет работать с 18.00 до 24.00. Разрабатываем стоимость единого билета, который позволит не только посетить Ночь музеев, но и выставку "Сальвадор Дали".

Кроме того, 24 мая состоится XVII Международная научно-практическая конференция "Аладовские чтения ", которая будет посвящена 80-летнему юбилею Национального художественного музея. "У нас будут работать две секции. Участники первой займутся изучением музейных собраний и результатов новейших исследований белорусского и мирового искусства. Во второй секции будут рассматриваться вопросы, относящиеся к современной музейной практике - музейной педагогике, интерактивным программам, выставочным проектам, а также стратегиям коммуникаций с посетителями", - сообщила ученый секретарь.

В конференции будут участвовать искусствоведы, музееведы, историки, реставраторы, культурологи и представители смежных дисциплин. Заявки на участие в конференции и доклады выступлений принимаются оргкомитетом по 13 мая по электронному адресу музея.

Светлана Анейко также анонсировала, что в мае будет представлен небольшой выставочный проект, посвященный Дню медицинской сестры, он организован совместно с Белорусским обществом Красного Креста.-0-