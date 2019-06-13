Национальный художественный музей покажет живопись Ивана Стасевича

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи заслуженного деятеля искусств Беларуси Ивана Стасевича откроется 18 июня в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции, приуроченной к 90-летию со дня рождения художника, будет представлено около 20 картин, изображающих послевоенные годы. "В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков закономерной видится выставка произведений Ивана Стасевича. Многим белорусским художникам пришлось воевать, и Ваня Стасевич был, как говорилось, сыном полка, дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге, - рассказали в музее. - Юноша имел незаурядный талант живописца, был настоящим самородком, впоследствии получившим прекрасное профессиональное образование".

Всего в коллекции Национального художественного музея находятся 22 произведения живописи и графики мастера. "Среди них полотно "Шахтеры Солигорска", можно сказать, навечно приписанное к постоянной экспозиции белорусского искусства ХХ века как выдающийся художественный и исторический документ", - добавили в учреждении.

Выставка будет работать по 1 сентября.

Иван Стасевич (1929-1998) родился в деревне Медведня Стародорожского района Минской области в крестьянской семье. В годы войны был бойцом бригады имени Фрунзе отряда №3 имени Кирова. Пережил с партизанами блокаду. Когда Беларусь была освобождена, 15-летним мальчишкой был зачислен в автомобильно-дорожную часть 1-го Белорусского фронта. Все военные годы рисовал боевые листки, плакаты, дорожные указатели, последний из которых - "До Рейхстага - 250 метров".

Окончил Минское художественное училище и Московский художественный институт им. В.И.Сурикова. Преподавал в Белорусской государственной академии искусств в 1958-1995 годах, в 1985-м стал профессором. Произведения художника хранятся во многих государственных и частных собраниях России, Алжира, Англии, Австрии, Бельгии, Германии, Индии, Италии, Канады и других, в том числе на родине художника в Стародорожском районном историко-этнографическом музее находится свыше 70 его работ.-0-