Национальный художественный музей познакомит с экслибрисами XVII-XXI веков

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Книжный знак" откроется в Национальном художественном музее Беларуси 6 августа, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будет представлено более тридцати экслибрисов из нескольких графических коллекций музея. Выставка познакомит зрителя с разнообразием видов, стилей и техник экслибриса на примере экспонатов XVII-XXI веков.

"Экслибрис - владельческий знак в виде таблички, наклеиваемый или впечатываемый на авантитул, иногда форзац книги для обозначения принадлежности книги конкретному человеку. Экслибрис является ценным историческим источником сведений о персоне владельца, - рассказали в музее. - Первыми экслибрисами стали владельческие надписи на книгах, которые начинались со слов "Из книг" или "Из библиотеки" (exbibliotheca), выполненные вручную монахами-скрипторами в мастерских по переписке книг, находившихся в период раннего средневековья при монастырях".

В своем традиционном виде экслибрис появился вскоре после изобретения книгопечатания в XV веке. С распространением книгопечатания библиотечные собрания расширялись, росло количество личных библиотек, искусство книжного знака получило свое развитие. Экслибрис становится востребованным. Появляются и развиваются различные виды экслибриса: гербовые, вензелевые, художественные.

Выставка "Книжный знак" продлится по 15 сентября.-0-