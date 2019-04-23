Национальный художественный музей познакомит с пейзажной графикой Иоганна Блойлера

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Путешествие по Рейну", представляющий пейзажную графику швейцарского художника Иоганна Людвига Блойлера, откроется 2 мая в Национальном художественном музее, сообщила корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь музея Светлана Анейко.

"В начале марта мы открыли наш проект "Белорусские иконы" в Лихтенштейне. В ответ к нам приезжают 40 пейзажей из серии "Путешествие по Рейну", которые хранятся в коллекции Национального музея Лихтенштейна. Иоганн Блойлер - знаменитый швейцарский художник первой половины ХІХ века, который известен своими потрясающими пейзажами, изображающими реку Рейн во всем ее величии и красоте. Всего серия о Рейне насчитывает 80 произведений, но в коллекции музея Лихтенштейна хранятся 77 пейзажей, к нам приедет ее большая половина", - отметила ученый секретарь музея.

Для посетителей экспозиция будет работать с 3 мая по 8 июля.

"Будет интересно увидеть Рейн и узнать, каким образом люди, жившие в начале ХІХ века, когда фотография еще не была широко распространена, знакомились с другими местами. Блойлер оказался успешным коммерсантом, потому что сумел свою пейзажную серию превратить в коммерческий проект. Свои работы он максимально тиражировал в мастерской и продавал в качестве туристических альбомов, - рассказала Светлана Анейко. - Путешественники приезжали, покупали карты страны, брали за основу рисунки Блойлера и отправлялись по маршруту художника, который запечатлен в его творчестве. Можно говорить, что серия "Путешествие по Рейну" в своем роде путеводитель, случившийся практически два века назад".

Кроме того, ученый секретарь художественного музея проанонсировала, что 3 мая состоится передача в дар музею шедевра уроженца Беларуси Григория Глюкмана - мастера жанра ню. "Это очередной этап сотрудничества с посольством Беларуси в Швейцарской Конфедерации, в частности с почетным консулом Беларуси в городе Лозанна Андреем Нажескиным, благодаря которому за последнее время коллекция музея пополнилась работами Осипа Любича, Надежды Ходосевич-Леже и пейзажами Пинхуса Кременя", - подчеркнула Светлана Анейко.-0-