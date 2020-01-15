Национальный художественный музей приглашает делать селфи

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей встречает начало 2020 года ярко и вновь присоединяется к проведению Международного дня музейного селфи, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Вот уже шестой год, каждую третью среду января любители искусства и активные пользователи социальных сетей поддерживают акцию и делятся автопортретами на фоне музейных экспонатов со специальными тегами. "Мы приглашаем сегодня делать селфи в экспозиции Национального художественного музея и делиться фото в своем профиле. Подчеркиваем, что фотографировать в музее не только можно, но и нужно: таким образом посещение станет более интересным, запоминающимся, а снимки помогут сохранить живость и теплоту от полученных впечатлений", - отметили в музее.

Присоединиться к акции просто: нужно лишь вооружиться смартфоном, прийти в Национальный художественный музей, сделать селфи и опубликовать его с тегами #MuseumSelfieDay2020 и #artmuseumby. "Мы постарались сделать этот день по-настоящему особенным, поэтому 15 января каждый сможет впервые опробовать авторские Instagram-маски Художественного", - добавили в учреждении.

Кроме того, сегодня посетителей ожидает мастер-класс поэтессы Юлии Тимофеевой "Фатографка ў вялікім горадзе: Мінск", которая расскажет о личном опыте фотосъемки и восприятии пространства вокруг себя. Запланирована сборная экскурсия о портретном жанре в постоянной экспозиции, особенностях изображения человека в разные эпохи и таинственных историях героев полотен. Также сегодня можно посетить мастер-класс фотографа Алины Макаровой по мобильной фотографии с разбором блоков о композиции, технике, позировании и приложений для обработки снимков. На лекции искусствоведа Светланы Смульской "История селфи и странности автопортрета" речь пойдет о селфи как закономерном этапе и результате развития искусства автопортрета от Ренессанса до конца ХХ века.-0-