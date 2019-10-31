Национальный художественный музей приглашает на юбилейную выставку Юрия Нестерука

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие юбилейной выставки Юрия Нестерука "Посвящение малой родине" состоится 1 ноября в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены живописные и графические произведения могилевского художника. "Размышления о малой родине есть в жизни каждого человека, покинувшего места своего детства. Для горожан - это родной город и улица в нем, для сельчан - деревня, небольшой дворик, где прошли беззаботные детские годы, уголок природы, который радовал глаз и дарил чувство умиротворения и покоя", - рассказали в музее.

Со временем появляется желание не только сохранить память об этих местах в своем сердце, но еще и сделать для родного края что-то нужное и полезное, помочь ему бескорыстными делами. В своих работах художник обращает внимание зрителя на культурное наследие страны и важность его сохранения.

Выставка будет работать до 1 декабря.-0-