Национальный художественный музей приглашает в мир стекла Ольги Сазыкиной

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект Ольги Сазыкиной "Про стекло" откроется сегодня в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На выставке будут продемонстрированы около 20 произведений из собрания автора и фондов Национального художественного музея, некоторые из которых впервые.

Выпускница Белорусского театрально-художественного института (ныне Белорусская государственная академия искусств) сначала много работала со стеклом на базе экспериментальной лаборатории стеклозавода "Неман", на ее счету разработка сложных инновационных техник. Этот период можно назвать эпохой авторского стекла, ярких творческих поисков, концептуальных и технических открытий. Затем круг "белорусского авангарда 1980-1990-х годов" (особо художница отмечает Людмилу Русову, Валерия Мартынчика, Алексея Жданова, Геннадия Хацкевича) спровоцировал ее на занятие графикой и живописью. Важной средой общения и обмена мнениями стало для нее сообщество минского и ленинградского андеграунда.

Ольга Сазыкина сочетает противоположное: хрупкое и долговечное, бьющееся и прочное, пряча в прозрачные капсулы предмет, неотделимую субстанцию. "В этом сосредоточено противоречие и компромисс. Все ее проекты так или иначе связаны с аспектами человеческих отношений: сомнениями, желаниями, представлениями об идеальном, а также о собственных реалиях. Ее работы изучают природу отношений с окружающими объектами, предметами и составляющей их материей. Изыскания художницы формируются через различные материалы и соединения, такие как металл, камень, песок. Это также способ исследовать границы и функции того, что мы определяем как современное искусство стекла", - рассказали в НХМ.

Выставка будет работать по 22 марта.-0-