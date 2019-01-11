Национальный художественный музей приурочил к 80-летию выпуск карты гостя

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей приурочил к своему 80-летию выпуск обновленной карты гостя, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором маркетинга отдела научно-просветительской работы учреждения Светлана Воропай.

"Дизайн карты разработала Анастасия Никитина, на ней изображена скульптура прекрасной Юноны, которая находится в зале искусства стран Западной Европы. И ее поиск может стать своеобразным квестом", - сказала заведующая сектором маркетинга.

Карта гостя позволяет посетить постоянную экспозицию и временные некоммерческие выставки музея, а также акции "Сентябрьская ночь в Художественном" и "Ночь музеев". "Эта вторая карта, и ее отличие от предыдущей в том, что она будет действовать не только в течение календарного года, а на протяжении 365 дней со дня покупки. С картой гостя Национального художественного музея каждый день станет наполненным искусством", - добавила она.

В 2019 году все мероприятия музея будут приурочены к юбилейной дате. Одним из них станет выставка, посвященная искусству реставрации. "Художественный музей - это не только крупная выставочная площадка Беларуси, но также большой реставрационный центр. Поэтому мы решили показать достижения наших реставраторов на новой экспозиции, которая заработает 24 января", - анонсировала Светлана Воропай.-0-