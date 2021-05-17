Национальный художественный музей возвращается к формату классической Ночи музеев

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей в этом году вернется к формату классической Ночи музеев, заявила сегодня журналистам заместитель генерального директора по научной и просветительской работе НХМ Светлана Анейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году наш девиз - "Наедине с искусством", и мы хотим вернуться к формату классической Ночи музеев, когда на эту акцию приходили посетители, может быть, не имеющие возможности в другой день посетить музей. Поэтому наш график работы будет смещен с 16.00 до 00.00", - сказала Светлана Анейко.

По ее словам, такой формат не ориентирован на активности - то, на что в НХМ опирались в прошлые годы. "Мы хотим дать возможность зрителю погрузиться в искусство, побыть с ним наедине, насладиться им в тишине при минимальном количестве людей, при возможности услышать и почувствовать произведения. Для этого у нас будут открыты постоянная экспозиция русского искусства XVIII-XX веков, сакральная выставка "Для чего ты меня оставил?". Для тех же, кто не настроен на формат беседы такого плана, будет работать выставочный проект "Море. Небо. Облака", где будут демонстрироваться произведения искусства, представляющие смену пор года", - добавила заместитель гендиректора.-0-