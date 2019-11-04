Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира - Бондарь

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира, заявил на официальной церемонии празднования 80-летия музея министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поздравил коллектив Национального художественного музея с 80-летием учреждения Глава государства подчеркнул, что музей, соответствуя высоким требованиям времени, достойно выполняет свою миссию по сохранению и использованию фонда уникальных коллекций искусства, является сокровищницей духовной культуры страны.

"80 лет в масштабах человеческой жизни - это четыре поколения, в масштабах учреждения культуры - это, возможно, небольшой срок. В то же время за этот период Национальный художественный музей своими достижениями, прекрасным отношением к изобразительному искусству смог занять почетное место среди ведущих учреждений мира", - сказал Юрий Бондарь.

На мероприятии состоялись также церемония награждения коллектива музея и торжественное гашение почтового блока на конверте, приуроченного к юбилейной дате.

Начало празднования юбилея НХМ было положено 24 января 2019 года. В этот день была установлена и открыта мемориальная доска в здании по улице Карла Маркса, 29, где изначально были расположены залы Государственной картинной галереи БССР. Это событие позволило увековечить значительную веху в истории художественной и культурной жизни Беларуси. Решение о создании в белорусской столице картинной галереи, принятое 24 января 1939 года, оказало большое влияние на формирование коллекций произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Хронология сбора охватывает почти целое тысячелетие.

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