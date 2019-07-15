Национальный исторический музей Беларуси развивает сотрудничество с китайскими партнерами

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси подписал соглашение о сотрудничестве с Гуандунским союзом по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили директор музея Павел Сапотько и менеджер Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Лу Вэй.

"Между Китаем и Беларусью развивается очень хорошая дружба. Наш союз работает уже 10 лет. Нам очень нравится белорусская культура и история, поэтому мы подписали такое соглашение о сотрудничестве. В будущем планируем реализовывать совместные проекты", - рассказала Лу Вэй.

Кроме того, в Национальном историческом музее состоялась презентация китайского традиционного эталонного черного кирпичного чая. Технологии его производства - национальное нематериальное культурное наследие Китая. На основе многолетнего опыта производства чая ООО "Торговая компания Яньтун", ранее известная как "Чайная фабрика Baishaxi", разработала 10 разновидностей черного чая и 21 классический сорт из шести провинций Китая.

В настоящее время китайская сторона организовывает множество мероприятий в разных странах мира в рамках инициативы "Один пояс - один путь", связанных с чайными церемониями и презентациями чайных коллекций как инструмента культурной и общественной дипломатии. Презентацию увенчало подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным историческим музеем и торговой компанией Яньтун.

"Первое соглашение - рамочное, а второе более конкретное, направленное на научное и культурное сотрудничество, - рассказал Павел Сапотько. - Мы нашли некоторые точки соприкосновения, где могли бы поработать в рамках именно такого культурного и научного обмена. Есть некоторые интересные идеи. В частности, касающиеся вопросов репрезентации и популяризации наших историко-культурных ценностей. Нам очень интересно изучить те подходы и механизмы, каким образом не только сохраняется, но и популяризуется в контексте национальной памяти страны наследие КНР. В этом году - 70-летняя годовщина основания Китайской Народной Республики. Мы проводим много проектов. Так, в следующем месяце у нас будут проекты со Шэньянским финансовым музеем и Шанхайской ассоциацией международных культурных связей. Поэтому мы находимся сейчас в таком ареале активизации межкультурного диалога между Беларусью и Китаем".

По словам Павла Сапотько, в качестве возможных проектов рассматривается обмен методической литературой, осуществление программ перевода, взаимная публикация в научных изданиях, в том числе в монографиях по нематериальному наследию в Беларуси и Китае. "Хотелось бы максимально использовать потенциал и знания компании Яньтун и в целом Гуандунского союза, поскольку он активно работает на постсоветском пространстве. С Гуандунским союзом мы подписали рамочное соглашение, но можно сказать, что такие точки для будущей дорожной карты у нас уже разработаны", - отметил он.-0-