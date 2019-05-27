Национальный исторический музей подготовил арт-проект "Наш край любимый - Беларусь"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный арт-проект "Наш край любимый - Беларусь", входящий в культурную программу II Европейских игр, откроется 11 июня в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены уникальные предметы из собрания Национального исторического музея: народные промыслы и ремесла, предметы этнографии, произведения станкового и декоративно-прикладного искусства выдающихся белорусских художников, подчеркивающих продолжение глубинных народных традиций в современном искусстве.

"Каждый музейный предмет, демонстрируемый на выставке, - носитель национальных традиций как неотъемлемого компонента национальной белорусской культуры. В то время как в знаковых авторских работах современных художников отражен духовный мир белорусского народа, его ценности и традиции, а также представления о мироздании, воспроизведенном в мифах и легендах, - рассказали в музее. - Мы покажем результаты творческих поисков известных мастеров, работающих в области живописи, графики, скульптуры, художественного текстиля, керамики и металла. Среди них - Леонид Щемелев, Владимир Товстик, Николай Кузьмич, Владимир Слободчиков, Рыгор Ситница, Владимир Васюк, Алла Непочелович, Тамара Васюк, Елена Ободова".

Гармоничное единство всех экспонируемых произведений свидетельствует о том, что художники не просто использовали опыт предшествующих поколений, но и смогли проявить свои возможности в преобразовании стародавних достижений в новые формы современного искусства. В произведениях с оригинальными стилистическими разработками и новаторскими технологическими приемами прочитывается тесная связь с национальными традициями, продемонстрирован своеобразный синтез идеи и материала.

Выставка "Наш край любимый - Беларусь", входящая в программу Международного фестиваля искусства "Арт-Минск", будет работать по 7 июля.-0-