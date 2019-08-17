Национальный исторический музей подготовил проект к 110-летию дипломата Андрея Громыко

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Андрей Андреевич Громыко - дипломат советской эпохи" откроется в Национальном историческом музее Беларуси 21 августа, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В экспозиции, приуроченной к 110-летию со дня рождения советского дипломата, государственного деятеля, уроженца Беларуси Андрея Андреевича Громыко, будут представлены документальные материалы, посвященные его жизни, деятельности и наследию. Среди них - копии указов, договоров и уставов, дипломатические ноты, а также разнообразный фотоматериал, в том числе снимки значимых международных событий, в которых самое непосредственное участие принимал политик, - рассказали в музее. - Выставка знакомит не только с политической деятельностью, работой в должности посла СССР в США и министра иностранных дел СССР, но и с личной жизнью одного из величайших дипломатов ХХ века".

Андрей Громыко (1909-1989) родился в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилевской губернии (ныне Ветковский район Гомельской области). Происходил из белорусской крестьянской семьи, имевшей шляхетские корни. Будущий дипломат учился в Белорусском государственном университете народного хозяйства, затем поступил в аспирантуру Академии наук БССР. После переезда в Москву был приглашен на работу в Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1943-1946 годах занимал должность посла СССР в США, участвовал в создании ООН.

В качестве министра иностранных дел СССР Громыко сыграл важную роль в урегулировании Карибского кризиса, организовывал подписание ряда ключевых международных договоров в сфере разоружения и ограничения вооружений, содействовал созданию ОБСЕ. Дипломат пользовался высоким авторитетом у советских и зарубежных политиков, за жесткий стиль ведения переговоров западные коллеги прозвали его "Мистер Нет". Громыко активно участвовал и во внутренней политике СССР - был членом ЦК КПСС, членом Политбюро ЦК КПСС, занимал должность первого заместителя Председателя Совета министров СССР. В 1985-1988 годах был Председателем Президиума Верховного Совета СССР, являясь тем самым формальным главой государства.

В Беларуси именем Громыко названы улица и школа в городе Ветка, а также сквер в Гомеле, где установлен бюст дипломату.

Проект "Андрей Андреевич Громыко - дипломат советской эпохи", организованный при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси, будет экспонироваться по 15 сентября.-0-