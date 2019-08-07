Национальный исторический музей подготовил выставку ко Дню археолога

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Очертания прошлого: белорусский археологический рисунок ХХ - начала ХХІ веков", посвященная Дню археолога (15 августа), откроется в галерее Национального исторического музея 12 августа, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В экспозиции будут представлены около 100 археологических рисунков, созданных белорусскими исследователями в ХХ - начале ХХІ веков, - рассказали в музее. - Здесь можно увидеть археологические рисунки, результаты экспедиций по нашей стране из фондов Центрального научного архива НАН Беларуси и частных коллекций Михаила Чернявского, Людмилы Дучиц, Елены Касюк и других. Выставка отобразит один из многих этапов работы ученого-археолога - графическую фиксацию объектов исследования".

Археологический рисунок возник во второй половине ХІХ века, когда каждая экспедиция в своем штабе имела художника, фиксировавшего разные объекты в полевых условиях. Эта традиция продолжилась и в ХХ веке. На сегодняшний день археолог соединяет в себе функцию управления раскопками и создания рисунков во время и после экспедиции.

"В некоторой степени археолога можно назвать и реконструктором прошлого, временами он восстанавливает облик людей, давно ушедших из жизни, а порой заново отстраивает давно разрушенные объекты и рисует пропавшие поселения, города, - отметили в музее. - Графическая реконструкция в последнее время становится незаменимым инструментом для трансляции сухой научной информации в "массы" понятным языком. Археолог - это лицо, которое виртуозно владеет не только лопатой, но и карандашом. Из-под руки исследователя, в его рисунках, каждый может увидеть очертания прошлого, которые возвращают нас назад во времени и пространстве".

Выставка будет работать по 29 августа.-0-