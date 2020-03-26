Национальный исторический музей подготовит видеообзор выставки "Вайна і мір. Вяртанне"

26 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси издаст каталог выставки "Вайна і мір. Вяртанне" и подготовит видеообзор некоторых экспонатов. Об этом сообщил на открытии экспозиции директор музея Павел Сапотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"В каталог войдут все те артефакты, которые сейчас находятся на выставке и уже принадлежат фонду Национальной библиотеки Беларуси, Национальному историческому музею и уникальному личному собранию Владимира Лиходедова. В связи с тем, что мы вынуждены менять формат, работать удаленно с музейной аудиторией, запустим также серию видео и расскажем о некоторых предметах выставки", - рассказал Павел Сапотько.

"Героизм у наших предков формировался не только в 1941-1945 годы, - отметил заместитель министра информации Игорь Бузовский. - Эта выставка акцентирует внимание на нашей глубинной истории, уникальных исторических моментах и артефактах, которые сохраняются в частных и государственных коллекциях". Он вручил известному коллекционеру Владимиру Лиходедову Благодарность министра информации за огромный вклад в сохранение культурного наследия, широкую просветительскую пропаганду истории Беларуси.

Проект объединил предметы, которые Владимир Лиходедов собирал в разные годы. Большая их часть была вывезена из Беларуси и утеряна во времена войн. Выставка стала частью программы "Вайна і мір. Беларусь памятае", основная идея которой - создание экспозиций, демонстрирующих исторический путь белорусского народа в жестоких войнах с 1812 по 1945 год, а также мирное время и современность.

На выставке представлены уникальные рукописные документы, карты, старопечатные и редкие книги, периодические издания. Среди них - грамоты XV-XVII веков, привилей короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы Минскому униатскому монастырю 1617 года, уникальные рукописные регистрационные книги культовых учреждений XVIII-ХIХ веков (метрики, книги предбрачных экзаменов), рукопись белорусских татар (китаб), старопечатные издания XVIII века. Демонстрируются экземпляры "Гродненских губернских ведомостей" за 1841 год - одной из первых белорусских газет XIX века.

Интерес у посетителей вызовут письменный прибор князей Радзивиллов, медаль за взятие города Полоцка Стефаном Баторием в 1579 году, памятная чугунная плита к 500-летию победы в Грюнвальдской битве, медаль участников переговоров по Брестскому миру 1918 года.-0-