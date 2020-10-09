Национальный исторический музей покажет около 40 работ фотохудожника Алика Замостина

9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Алика Замостина "Трансфармацыя" откроется 20 октября в Национальном историческом музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В экспозиции будет представлено около 40 работ из новой серии фотографа. "Выставки фотохудожника уже стали традиционными. Приблизительно раз в год он собирает в Национальном историческом музее своих поклонников, круг которых постоянно расширяется. Интерес к творчеству мастера возрастает, поскольку каждая новая его коллекция абсолютно непохожа на предыдущие работы. И, бесспорно, его фотоискусство непохожее ни на чье другое", - рассказали в музее.

"Алик Замостин трансформирует, интерпретирует весь окружающий мир предметов и явлений, наполняет их своим смыслом, психологией, философией, эмоциями. Интуиция - движущая сила и основной инструмент в творчестве автора. Оно метафорично, выразительно, полно фантазий и виртуозного их воплощения. Цветы, плоды, птицы, фрагменты архитектуры, свет и тьма, фигуры людей - все сплавляется в новую драматургию, с которой мастер умело режиссирует в своем фототеатре", - отметили организаторы.

Алик Замостин вырос в Минске. Получив инженерное образование, в 25 лет уехал в Израиль. Работал в США и Канаде. Теперь живет между Нью-Йорком, Тель-Авивом, Торонто и Минском.-0-