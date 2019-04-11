Национальный исторический музей познакомит с миром скульптуры Андрея Сагалова

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окунуться в эпоху мужественных и сильных духом воинов приглашает выставка работ скульптора Андрея Сагалова "Steel, wood & bone", которая откроется 1 мая в Национальном историческом музее. Об этом БЕЛТА сообщили в музее.

Андрей Сагалов воплощает художественные образы в работе с металлом, деревом и костью, что и дало название выставки. "Вниманию зрителя предлагаются работы 2000-2019 годов: портретная деревянная скульптура, мелкая пластика из рога лося и бивня моржа, декорирование рукоятей и эфесов", - рассказали в музее.

Андрей Сагалов родился в Минске в 1963 году. Получил образование в Белорусском политехническом институте. Работал инженером-конструктором в проектных институтах Минска. В 1990-х годах увлекся немецкой деревянной скульптурой времен поздней готики и Раннего Ренессанса с волшебными и захватывающими типажами воинов, средневековых горожан-европейцев. Позже художник обратил внимание на лица: строителей, охотников, участников боевых сражений. В итоге пришел к портрету - самому серьезному жанру, по мнению автора, в котором нужно показать характер, сложившийся к определенному возрасту и у представителей определенных профессий. Это и сформировало направление творчества Андрея Сагалова и дало мысли к выбору героев.

Выставка будет работать по 14 мая.-0-