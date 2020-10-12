Национальный исторический музей представит 26 баннеров об уникальности белорусского наследия

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка в рамках проекта "Раритеты Национального исторического музея Республики Беларусь" откроется 16 октября во дворике этого музея, сообщили БЕЛТА организаторы.

В выставочном проекте участвовали все 5 филиалов Национального исторического музея: Музей современной белорусской государственности, Музей истории театральной и музыкальной культуры, Музей истории белорусского кино, Дом-музей I съезда РСДРП, Музей природы и экологии. По словам организаторов, это позволило раскрыть богатство и уникальность белорусского историко-культурного наследия. Представленная во дворике музея экспозиция станет продолжением проекта и будет состоять из 26 баннеров с сопроводительной информацией на белорусском, русском и английском языках.

Первая выставка проекта открылась в июне 2020 года на ограждении парка культуры и отдыха имени Челюскинцев на проспекте Независимости в Минске. Здесь находятся фотобаннеры, которые рассказывают о ценностях из фондов музея: монеты, оружие, национальный костюм, предметы религиозного культа, произведения изобразительного искусства, народных промыслов и ремесел, книги, драгоценные металлы, награды, музыкальные инструменты. "Выставка, представившая Беларусь как современное, развитое европейское государство, достойно занимающее свое место в международном сообществе, стала настоящим путеводителем по отечественной истории сквозь века", - отметили в учреждении.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома. Генеральным партнером выступает ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-