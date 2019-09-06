Национальный исторический музей представляет в Москве белорусский экслибрис

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси представляет выставку "Белорусский экслибрис" на полях XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки, сообщили БЕЛТА в музее.

Среди авторов - Юрий Яковенко, Андрей Ярошевич, Федор Шурмелев, Александр Улыбин, Анна Тихонова-Йорданова, Евгения Тимошенко, Ольга Терещенко, Роман Сустов, Татьяна Сиплевич, Игорь Сидоренко, Глеб Сидоренко, Виктор Савченко, Иван Русачек, София Пискун, Марина Мороз, Ольга Крупенкова, Владислав Квартальный, Марина Жвирбля, Светлана Волосюк, Алена Волчек, Геннадий Вяль, Александр Григорьев.

Слово "экслибрис" в переводе с латыни означает из книг, то есть книжный знак. Первоначально он состоял из инициалов владельца библиотеки и наклеивался или печатался на переднем форзаце книги, чтобы обозначить ее собственника. С течением времени экслибрис превратился в изысканный художественный жанр и стал предметом коллекционирования.

Белорусские художники-графики, работающие в этом жанре, давно стали широко известны на международной арене. Белорусский экслибрис есть в коллекциях библиотек и ценителей из многих стран, в том числе Японии, Австралии, Великобритании, Китая, США, Бельгии. Работы художников разнообразны по композиции и манере исполнения, но всех их объединяет высочайший художественный уровень и виртуозная техника печатной графики. Сюжеты представленных работ впечатляют своей сложностью и обилием тематики. Они дают возможность познакомиться с мифологией разных народов, по-новому посмотреть на библейские темы, погружают зрителя в мир детской сказки и, безусловно, вызывают восхищение фантазией и мастерством авторов.

Художники, работающие в жанре экслибриса, весьма востребованы в своей профессии. В копилке белорусских авторов многочисленные награды и дипломы самых престижных международных выставок-конкурсов экслибриса. Их имена хорошо известны как в Беларуси, так и за рубежом. Выставочный проект реализован при поддержке Министерства информации и Министерства культуры.-0-