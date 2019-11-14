Национальный исторический музей презентует результаты археологических исследований 2019 года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация результатов археологических исследований 2019 года "Археологическое лето с музеем" пройдет сегодня в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В этом полевом сезоне Национальный исторический музей совместно с Международным государственным экологическим институтом им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта, а также Центром регионального развития "Браслав" проводили масштабные археологические исследования в Мядельском и Молодечненском районах Минской области, в Браславском районе Витебской области и Щучинском районе Гродненской области.

Уникальность археологических экспедиций Национального исторического музея заключается в том, что они стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государственных учреждений и негосударственных организаций, материальной поддержке многочисленных спонсоров и участия сотен добровольцев. "На протяжении лета и начала осени наши волонтеры поучаствовали в раскопках могильников кривичей в Мядельском и Браславском районах, в изучении монастыря бернардинцев в Будславе и униатского Браславского монастыря на одноименном острове, в исследованиях на месте находок двух кладов раннелитовских монет XIV и XV веков в Молодечненском и Щучинском районах", - рассказали в музее.

Такие экспедиции - не только научные исследования, но и волонтерские лагеря, которые собирают много любителей отечественной истории и являются своеобразными археологическими музейными лабораториями, позволяющими расширять научную и научно-просветительскую работу музея далеко за его границами.

Во время презентации будут озвучены основные результаты раскопок этого года, а также пройдет вручение почетных грамот и сертификатов всем спонсорам и волонтерам экспедиций. Участники мероприятия смогут ознакомиться и с фотовыставкой "Наука с лопатой и улыбкой на лице".-0-