Национальный исторический музей приглашает на вечер памяти художника Николая Селещука

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер памяти Николая Селещука состоится сегодня в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие пройдет во время выставки "Воспоминания", посвященной жизни и творчеству известного белорусского художника. Воспоминаниями о Николае Селещуке поделятся его друзья и коллеги: художники, искусствоведы и коллекционеры. Также на мероприятии будет продемонстрирована памятная медаль, выпущенная в 2018 году армейскими товарищами Николая Селещука к юбилею совместной службы в воинской части №44322 и переданная ими в дар музею.

Николай Селещук родился в 1947 году в деревне Великорита Малоритского района Брестской области. После учебы в Минском художественном училище имени А.Глебова и службы в армии поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт на отделение графики (преподаватели Петр Любомудров, Василий Шарангович). В 1977 году принят в Белорусский союз художников. За серию графических работ "Святы" удостоен Государственной премии Беларуси.

Трагически погиб в 1996 году в Тирренском море во время путешествия по Италии.

Работы художника находятся в собраниях Национального художественного музея, коллекции Белорусского союза художников, корпоративной коллекции Приорбанка, Государственной Третьяковской галерее, Галерее Костаки в Афинах, Музее современного искусства в Нью-Джерси (США), а также в частных собраниях Франции, Финляндии, Канады , Израиля, Германии и других стран.-0-